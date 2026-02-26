「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）師匠となって初めての本場所に臨む湊川親方（元大関貴景勝）が２６日、大阪市内の部屋で弟子を指導。２９歳の独自色をかいま見せた。引き締まった空気の稽古場に、師匠の声が響いた。威厳たっぷりに湊川親方は、弟子に言葉を投げかけ続けた。相撲を取る稽古で、相手をかばうような動きを見せた弟子には「優しさは捨てろ」「友人でもなんでもない。たたきのめせ」