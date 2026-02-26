2月26日（現地時間25日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズは、翌27日のシャーロット・ホーネッツ戦に向けたインジュアリー・リポートを公開した。 ペイサーズは、司令塔のタイリース・ハリバートンが右足のアキレス腱断裂、ジョニー・ファーフィーが右ヒザ前十字靭帯断裂のため今シーズン残り試合を全休。さらに、アーロン・ニス