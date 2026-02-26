Mrs. GREEN APPLEが、『眼鏡市場』による黒眼鏡専門デザインレーベル『QRO（クロ）』のブランドミューズに起用。メンバーが出演する新TVCM『眼鏡市場「QRO」DEBUT篇』が、2月27日より全国で放映される。 （関連：【映像あり】Mrs. GREEN APPLE、眼鏡市場の黒眼鏡専門デザインレーベル QRO新CMに出演CMソングは「Magic」） 2月27日より全国の眼鏡市場店舗および眼鏡市場ウェブサイトにて発売される