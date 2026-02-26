太りやすい体質であることが悩みの種という方は少なくないでしょう。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、お腹＆下半身の筋肉を一気に強化できるヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。習慣的に実践することで体幹も強化されるので代謝UPにつながり、痩せ体質への改善に効果を期待できます。🌼【ダイエットの疑問】加齢による「体型変化（下半身太り・お腹太り）」に効果的な対策法って