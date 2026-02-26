男性の「今度、俺の家族に会ってほしい」は軽い言葉ではありません。友人への紹介とは重みが違います。特に親という存在は、人生の土台。本命相手ほど男性は、家族に引き合わせようとします。一時的な関係ではない前提がある男性が自分の親にあなたを会わせるという行動は、関係が続く前提でなければ選びません。遊びや曖昧な関係では踏み込まない領域です。自分の大切な世界に入れている親や家族は自分の原点。男性がその存在を共