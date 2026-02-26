同じ年齢でも、なぜか若々しく見える人がいる。特別な美容をしているようには見えないのに、印象が軽やかで、疲れが表に出にくい。40代以降は、見た目年齢の差が“急に”ではなく、“じわじわと”つき始めます。その背景にあるのは「回復力」の違いです。差は“回復できるかどうか”で生まれる年齢を重ねると、疲労からの回復スピードはゆるやかに変化します。睡眠不足や忙しさが続いたとき、翌日にリセットできる人と、疲れを持ち