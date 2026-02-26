NTTドコモのキャッシュレス決済サービス「d払い」は、d払い残高へのチャージ手段として、マネックス証券の証券総合取引口座からの出金に2月18日から対応した。利用時間帯に「d払い」アプリから操作すると、証券口座からd払い残高にチャージできる。●ドコモ×マネックス証券の取り組みの一つd払い残高は、買い物の支払いや請求書払い、送金・受け取り、「かんたん資産運用」における投信積立の購入などに使えるオンライン電子