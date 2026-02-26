県内の公立高校一般入試の志願変更後の倍率が先ほど発表されました。 もっとも倍率が高かったのは新潟高校・理数科の1.95倍で、次いで私立万代・英語理数が1.65倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは42学科。募集人数を下回ったのは50学科となりました。 ■全日制普通科 新潟1.26倍 新潟中央・普通0.94倍 新潟中央・学究コース0.81倍 新潟南・普通1.26倍 新潟南・理数コース1.55