旭川市のいじめ問題で、亡くなった女子中学生の母親が市に損害賠償を求めていた裁判を巡り、市側が７０００万円を支払うとする和解案を承認する議案が市議会で可決されました。これを受けて、旭川市の今津寛介市長がコメントを発表しました。以下、市長のコメント全文です。はじめに、亡くなられた廣瀬爽彩さんに対し、改めて深い哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。本件訴訟につきましては