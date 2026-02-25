デート中は、楽しい時間を誰でも演出できます。でも本気の恋ほど、差が出るのは“帰り際”です。男性は本命の女性に対して、終わり方を雑にしません。急いで帰らない男性が帰り際にさっと背を向けず、少し余韻を持たせるのは、本命の女性と過ごす時間を大切にしているからです。本命相手ほど、男性は最後の数分を丁寧に扱います。次の予定を軽く触れる帰り際に男性が「また近いうちにね」と言葉を添えるのは、あなたとの関係を続け