男性と付き合い始めてもあまり長続きしない。男性からフラれてしまうことが多い。そんな状況が続いているなら、あなたに原因があるのかも。そこで今回は、男性が挙げる「別れの原因」を紹介します。｜自分にあまりかまってくれないから男性は束縛や干渉をあまり好まないもの。でも、だからといって放置しすぎるのも良くありません。男性だって彼女からの愛情を求めているので、連絡が来ても返事と後回しにしたり、女友達との約束を