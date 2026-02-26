俳優の反町隆史（52）が、26日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・30）にVTR出演し、大人気俳優とのプライベートについて語った。WOWOWなどで放送、配信中のドラマ「北方謙三水滸伝」で晁蓋（ちょうがい）を演じる反町は、共演者の織田裕二（58）、亀梨和也（40）とインタビューに応じた。織田とはプライベートでも遊ぶ関係だという。「釣具屋さんでバッタリ会ったんですよ。それが最初です。“じゃあ、