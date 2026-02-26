アメリカとイランの核開発をめぐる協議が日本時間の26日夕方以降、行われます。決裂した場合、アメリカは武力攻撃も辞さない構えで緊張が高まっています。アメリカとイランの高官による協議はスイスのジュネーブで日本時間の夕方以降、行われます。協議に先立ってアメリカのルビオ国務長官はイランが去年、アメリカ軍による攻撃で被害を受けた核施設を再建しようとしていると述べ、警戒感をあらわにしました。またアメリカ財務省も