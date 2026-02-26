V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のJAぎふリオレーナが24日（火）、SNS上での選手に対する誹謗中傷について注意喚起を行った。 クラブは公式SNSを通じて、「現在、SNS上で選手に対する誹謗中傷や心ない投稿が見受けられます。どのような結果であっても全員が全力で取り組んでいます。人格を否定するような発言や事実に基づかない投稿はお控えください」と呼びかけた。 そのうえで、「応援の言葉が選手たちの大き