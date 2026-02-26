◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目（26日、沖縄・那覇）沖縄出身のドラフト5位・小濱佑斗選手に、かわいい応援団が誕生しました。セルラースタジアムのスタンドに黄色い帽子をかぶって座っていた子ども20人。「小濱佑斗」と書かれた幕を掲げて、「こはませんしゅ〜」と応援をしていました。実は宜野湾市にある可愛保育園に通う子どもたちで、小濱選手の後輩にあたります。スタンドでの応援を終えた子どもたちは小濱選手