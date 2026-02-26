和解を受け記者会見するタレントの大島薫さん＝26日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ出演したアダルトビデオ（AV）の販売停止を求めたのに販売が続き、人格権を侵害されたとして、タレントとして活動する大島薫さん（36）がビデオメーカー「ホットエンターテイメント」（東京）に損害賠償などを求めた訴訟が東京地裁（渋谷勝海裁判長）で和解した。メーカー側が販売を停止した上で回収し、解決金を支払う。大島さんが26日記者