オーストラリア西部・フリマントルを出港する南極観測船「しらせ」＝26日（南極観測隊同行記者撮影）【フリマントル（オーストラリア西部）＝南極観測隊同行記者】第67次南極地域観測隊（青木茂隊長）を乗せた南極観測船「しらせ」が26日、新たなメンバーを加えてオーストラリア西部・フリマントルを出港した。東南極のトッテン氷河沖で3月初旬から本格的な海洋観測を始める予定だ。隊は南極とオーストラリアを2往復する2レグ