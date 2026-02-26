ホンダは２６日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＲ―Ｖ」のハイブリッド車（ＨＶ）を２７日に発売すると発表した。日本市場では約３年ぶりの投入となり、価格は５１２万２７００円から。世界で人気の高いＣＲ―ＶのＨＶを復活させ、国内向けＳＵＶのラインアップを強化する。今回のＣＲ―Ｖは６代目。ホンダの国内向けＳＵＶでは最上級となる。先代より車体を大きくし、ゆとりある空間に仕上げたほか、運転支援機能を充実さ