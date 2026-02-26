野球日本代表・侍ジャパンに合流した吉田正尚選手がインタビューに応じました。この日は代表メンバーにメジャー組である大谷翔平選手、鈴木誠也選手、吉田選手が合流。バンテリンドームで練習に臨みました。吉田選手は時差ボケの影響か「まだちょっとフワフワしている」と明かしながらも、「順調に帰ってこられて(前日練習を)無事迎えられてホッとしています」と笑顔を見せます。明日からの中日との2連戦には出場できませんが、阪