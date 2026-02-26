東京・世田谷区の路上で、酒を飲んだ後に乗用車を運転したとして自称・映画監督の49歳の男が逮捕されました。男は、タクシーと衝突する事故を起こしていました。【映像】現場周辺の様子きのう午後11時半ごろ、世田谷区等々力の路上で「事故があった」と目撃者から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、乗用車とタクシーが接触する事故があり、乗用車を運転していた自称・映画監督の濱崎慎治容疑者（49）が酒気帯