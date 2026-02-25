「とにかく歩けば痩せるはず」と信じて、毎日１万歩を目標にしていた都内在住のIさん（45歳・会社員）。エレベーターは使わず、ひと駅分は必ず歩き、夜も遠回りして帰宅。数字は毎日達成しているのに、体型はほとんど変わりません。それどころか、脚は重く、夕方になると甘いものが無性に欲しくなるようになっていったといいます。その停滞感、もしかすると“歩きすぎ”が関係しているのかもしれません。「歩けば歩くほど痩せる」