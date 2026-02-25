きちんと感があり、歩きやすいローファー。40代・50代の定番ですが、「なんだか野暮ったい」「重たく見える」と感じることはありませんか。その原因はデザインではなく“甲の見え方”。足元のバランスを整えるだけで、印象は大きく変わります。甲が隠れすぎると重心が下がるローファーは甲をしっかり覆うデザインが多く、パンツ丈が長すぎると足元にボリュームが集中します。結果として重心が下がり、全体がどっしりとした印象に。