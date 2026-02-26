りくりゅうに木下グループが報奨金贈呈ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が26日、所属する木下グループを表敬訪問。日本勢初のペア金メダルの快挙を称えた同社の振る舞いが注目を浴びている。ミラノでは団体戦のSP、フリーでともに世界歴代3位となるハイスコアを叩き出し、日本の銀メダルに貢献。その後の個人戦ではSPのリフトでミスが出て5位と出