カスタムオーダーのビジネスウェアブランドFABRIC TOKYOは、ライオンとの共同開発による洗えるオーダースーツ「SPEED WASH ONE」を2026年2月26日より販売します。実売価格はメンズ オーダーセットアップスーツが4万9800円〜（税込）。 記事のポイント 汗やニオイが気になるときにも、自宅で洗ってスッキリ着られるウォッシャブルスーツですが、「型くずれや色落ちが心配」「どう洗っていいのかよくわからない」という理