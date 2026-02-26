元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。近くで実際の投球を見てみたいと思っているピッチャーを明かした。古田敦也氏○T-岡田氏も「あれはえげつないですね」と絶賛今後の活躍が楽しみな若手選手を語るなかで、古田氏は「舜平大の球とかってやっぱりすごいんでしょ?」と、山下舜平大とオリックスでチームメイトだったT-岡田氏に質問