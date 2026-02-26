◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）１週前追い切り＝２月２６日、栗東トレセン約４か月半ぶりに復帰するエピッククイーン（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が１週前追い切りを消化した。坂井瑠星騎手が手綱を執り、ＣＷコースを単走。道中はゆったり運んでしまい重点という形で、６ハロン８８秒３―１１秒７をマークした。７日の春菜賞（東京）に出走を