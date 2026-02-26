▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台）【宗谷地方】くもり時々晴れ【上川地方】くもり時々晴れ【留萌地方】くもり時々晴れ【網走地方】晴れ後くもり【北見地方】晴れ後くもり【紋別地方】晴れ後くもり【釧路地方】くもり後雪か雨【根室地方】くもり後雪か雨【十勝地方】くもり後一時雪【胆振地方】くもり後雨か雪【日高地方】くもり後雨か雪【石狩地方】くもり後雨か雪【空知地方】くもり後雨か雪【後志地方】くもり後雨か雪