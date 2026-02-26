奥田民生と吉川晃司のタッグによるユニットOoochie Koochieが3月25日、ライブBlu-ray / DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースする。同映像作品から「GOLD」のライブ映像が公開されたライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7月に二人の故郷である広島県からスタートした全国ツアー＜Ooochie Koochie TOUR＞から、9月に開催された日本武道館公演が収録されたものだ。今回「GOLD」