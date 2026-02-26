森永製菓株式会社は、「チョコモナカジャンボ」のサウンドロゴを音商標として出願し、商標登録されたと２６日、発表した。サウンドロゴとは、企業や商品などを象徴する短いメロディーや効果音のこと。「チョコモナカジャーンボ♪」と軽やかなメロディーで商品名を伝える象徴的なサウンドロゴは、２００８年からテレビＣＭなどで使用されている。「チョコモナカジャンボ」は１９７２年から５０年間発売されているヒット商品。