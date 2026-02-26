柏の古賀太陽がファン・サポーターの後押しについて話した柏レイソルは2月26日、練習後に選手が取材に応じた。DF古賀太陽は、21日の鹿島アントラーズ戦の試合前にサポーターが掲げた横断幕について、「サポーターの皆さんも選手と同じ気持ちでいてくれるのは心強い」と感謝の思いを口にした。柏は21日の鹿島戦に敗れ、明治安田J1百年構想リーグ開幕から3連敗。リカルド・ロドリゲス体制で初の連敗となるなか、「去年は“勝つこ