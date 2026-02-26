四国電力 四国電力は26日、3月使用分の電気料金の燃料費調整を発表しました。2026年1月の貿易統計が発表されたのに伴い、低圧の顧客の電気料金に適用される平均燃料価格が１klあたり300円上がり、負担軽減措置が1kWhにつき4.50円から1.50円に縮小することから、平均的な家庭の支払額は7991円と、前の月と比べて790円値上がりします。