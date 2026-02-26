日本の誇る名優・柄本明が、映画『レンタル・ファミリー』で世界へ本格進出した。主演は『ザ・ホエール』でアカデミー賞®主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザー。日本人監督HIKARIのもと、全編日本ロケを敢行し、国境を超えたコラボレーションが実現した話題作だ。【画像】柄本明が“老いゆく大物俳優”に…映画『レンタル・ファミリー』の場面写真を見る今村昌平監督『カンゾー先生』など、数々の映画・テレビドラマ