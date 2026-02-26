経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第12回目のゲストは、前日本銀行総裁の黒田東彦さんです。現在の経済状況を黒田さんはどう評価しているのでしょうか。また、異次元緩和を境に増大した国債残高について黒田さんが意外な見解を明らかにしました（構成・伊藤秀倫）。【画像】成田悠輔氏と対談した黒田東彦・前日銀総裁◆◆◆総裁打診は唐突だった成田安倍政権の大戦略との二人三脚で異