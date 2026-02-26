ジャズやラテン、ソウル、サンバなど、多彩な音楽スタイルにアレンジしたディズニーの名曲を、総勢21名のバンドメンバー＆シンガーが、熱く華やかにお届けする「ディズニー・ワールド・ビート」2019年の初開催から5回目のツアーとなる2026年は、よりエネルギッシュで開放感あふれるステージへと進化します！ ディズニー・ワールド・ビート 2026：5th Anniversary Tour チケット一般発売日：2026年2月27日（金）よ