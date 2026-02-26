司法解剖の結果、死因は階段からの転落死ではなく、首吊り自殺だと判明した。死因を偽装した、妹は姉の死体に施した偽装工作の恐るべき動機を語りだす。【後編を読む】「違和感はあったのに…」変死体の発見現場で目を瞑った“異変”に刑事がいまなお公開する理由とは――今回公開しているのは第6話＜前編＞です。（後編はこちらから）＜後編に続く＞〈「違和感はあったのに…」変死体の発見現場で目を瞑った“異変”に刑事が