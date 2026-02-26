動画クリエイターのねおと、モデルの野咲美優が、26日発売の『週刊ヤングジャンプ』13号（集英社）のセンターグラビアに登場する。Z世代から圧倒的指示を得る姉妹による、初の水着コラボレーションが実現した。【表紙カット】かわいすぎる！冬の水着姿を披露した佐藤綺星撮影は桑島智輝氏が担当。抜群のスタイルを誇る姉妹が、オシャレでキュートな水着に身を包み、全世代を魅了するセクシーさを披露。実の姉妹ならではのグラ