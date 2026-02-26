リユース品の事故に注意を呼びかけました。実験の映像では、電動自転車用にリチウムイオン電池が搭載された非純正のバッテリーを充電中に煙が出はじめ、炎が上がりました。また、製造から長期間経過し、異常がある扇風機をそのまま使い続けた場合、発火する実験映像もあります。NITE（製品評価技術基盤機構）によりますと、この5年間で起きたリユース品の事故は310件で、約9割を火災事故が占め、リチウムイオン電池を使用した製品