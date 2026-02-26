演歌歌手朝花美穂（27）が26日、東京・台東区の浅草公会堂で、歌唱と芝居を融合させたオリジナル公演「歌芝居」を開催した。23年にスタートしてこの日が29公演目。「昭和100年、歌と芝居で紡ぐ日本の名曲史」とサブタイトルを付けたステージだった。最初のあいさつで「『歌芝居』が4年目に入りました。最初はコンサートツアーなんて夢にも思っていなかった。お客さまやスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いを明かし