26日の浦和競馬3日目8R「初音特別」（1400メートル）で同競馬場初の14頭立てレースが行われた。8枠14番シエルラビクトアは中団の外を追走。4コーナーは内から5頭目の大外を回る形になったが、直線で鋭く伸び、勝ち馬オンサイトから0秒3差の3着。9番人気の低評価ながら馬券圏内に健闘した。騎乗した服部茂史（49＝北海道）は「この馬は2列目くらいが取れたので、いい感じに流れに乗せられた。逃げ馬だと不利にはなるかな。外