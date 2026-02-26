香川・高松市の繁華街の駐車場に止まっていた車の中で、20代の男性2人が死亡しているのが見つかりました。25日午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町のコインパーキングに止まっていた車の中で、「男性2人が心肺停止状態で倒れている」と、男性の上司から119番通報がありました。消防などが駆けつけたところ、2人はまもなく死亡が確認されました。亡くなったのは、いずれも愛媛県に住む釣井雄太さんと樋田徠輝さんです。2人に目立った外傷は