登山家野口健さんの実娘で「2026ミス日本海の日」に選ばれた野口絵子さん（22）が26日、都内で行われた3月の「ジャパンインターナショナルボートショー2026」開催へ向けた日本マリン事業協会の会見に出席した。現役慶大生で、“山”に親しみ深い家庭に育ちながら、海洋業界への理解と関心を高める役割を担う「ミス日本海の日」として活動中。ボートショーではアンバサダーを務める。父の活動の関係から周囲には驚かれるという