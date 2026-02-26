イランの核開発をめぐり、アメリカとイランの高官による協議が、きょう行われます。軍事攻撃の可能性も示唆するトランプ大統領がイランに与える「最後のチャンス」とも報じられています。核協議はスイス・ジュネーブで行われ、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席します。協議は今月6日に再開して以降3回目で、今回はイランが提示する具体的な合意案に基づき議論が行われるとみられています。ただ、最