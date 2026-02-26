ホーム安全スクリーンが反応しない事案が発生したJR西日本の鴫野駅＝19日、大阪市城東区大阪市城東区の鴫野駅ホームで昨年6月、乗客が線路に落下するトラブルがあったのに、転落を検知して運転士に知らせる「ホーム安全スクリーン」が反応していなかったことが26日、関係者への取材で分かった。JR西日本は国の制度を活用し、運賃を値上げして導入を進めているが、故障などではないとして不検知を公表していなかった。関係者や