タレント清水ミチコ（66）が26日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。キンタロー。のりくりゅうモノマネについて自身の見解を語った。オープニングで今夏、大阪中之島美術館でフェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が展示されるという話題から、清水は「あれ日本人大好きだからね、フェルメール。キンタロー。がモノマネしないといいですね」とキンタロー。の“炎上騒動”を念頭に切り出した