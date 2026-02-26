他人のクレジットカードを勝手に再発行した疑いで、男4人が逮捕されました。浜山進容疑者（53）と日高大容疑者（44）ら4人は、2025年11月、他人を装ってクレジットカードを再発行し、そのカードで腕時計など394万円相当を不正に購入した疑いがもたれています。浜山容疑者が指示役とみられ、「引っ越しの際にクレジットカードや携帯電話をなくした」と嘘の説明をし、連絡先や住所を勝手に変更して再発行させていました。4人のうち2