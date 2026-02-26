️類皮腫洞とはどんな病気？ 類皮腫洞は、犬の皮膚に発生する先天性の奇形疾患です。見た目は、背中の正中線上にできる小さな結節（しこり）や瘻孔（小さな穴）として現れることが多いです。この瘻孔は、皮膚の表面から、深い部分では脊髄にまで繋がっていることがあります。瘻孔の内部には毛や皮脂、角質などが溜まり、感染を起こすと炎症や化膿を引き起こすことがあります。 この病気にはI型からVI型までの6つのタイプ