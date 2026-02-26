渡辺貞夫が、ビルボードライブ大阪公演『渡辺貞夫 75周年記念 SADAO WATANABE QUARTET 2026 -INTO TOMORROW-』を6月8日、9日に開催する。 （関連：氷川きよし、“演歌以外”の楽曲が持つ魅力ポップス、ジャズでも光る確かな歌唱力と表現力） 本公演は、サックスプレイヤー 渡辺の音楽生活75周年を記念した特別公演。小野塚晃（Pf）、三嶋大輝（Ba）、竹村一哲（Dr）とのカルテット編成にて、スタンダー