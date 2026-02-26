日本航空（JAL）は2月26日、「どこかにマイル」のサービス開始10周年を記念したイベント「どこかにマイル 10th Anniversary シークレットイベント」を都内で開いた。抽選で招待されたJALマイレージバンク（JMB）会員49名が、ゲストとして登場した女優の広瀬すずさんのトークを楽しんだ。「どこかにマイル」は、提示された国内4つの行き先のうち、ランダムに選ばれた1か所への往復航空券をマイルで交換できるサービス。通常の特典航