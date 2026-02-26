全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋の寿司店『鮨処 榎本』です。この道61年になる名物大将の心意気を味わう気取らず本物を味わえて大将がいい。寿司屋に限らず通いたくなるのはこういう店ではなかろうか。事実25年ほど毎日（!!）食べに来る常連さんもいると聞けばこの店の魅力がわかるはず。今年で創業35周年、客を和ませる語りも楽しい“榎本劇場”は昼も予約