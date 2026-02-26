京都・建仁寺の柵の一部などを破壊した疑いで、男を逮捕です。千鳥足で寺の境内をふらつく男。次の瞬間、柵に向かって蹴りを１回。かすめたことが悔しかったのか、その後、何度も蹴り続けます。器物損壊の疑いで逮捕されたのは名古屋市西区の会社員・ゴトロ前田美翠フリオ容疑者（３０）です。警察によりますと、ゴトロ前田容疑者は去年１２月、京都市東山区の「建仁寺」で木製の柵のかんぬきや立て看板を損壊した疑いがも